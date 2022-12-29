Движение на шоссе Энтузиастов восстановили после ДТП

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов восстановили движение после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на юго-востоке столицы, в районе дома № 2 по шоссе Энтузиастов. Из-за столкновения двух автомобилей было перекрыто движение по трем полосам из четырех.

Другое ДТП произошло утром в четверг, 29 декабря, на 88-м километре Московской кольцевой автодороги. Столкнулись два грузовика, в результате чего одна из машин завалилась набок.