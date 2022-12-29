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Два автомобиля столкнулись на севере столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на севере столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Солнечногорский проезд Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.

Авария произошла в Солнечногорском проезде в районе дома № 4а. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону области затруднено и осуществляется только по крайней левой полосе. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал столичных водителей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на юго-востоке столицы. На шоссе Энтузиастов из-за столкновения двух автомобилей было затруднено движение в сторону Третьего транспортного кольца, однако на данный момент оно восстановлено.

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