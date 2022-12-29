Два автомобиля столкнулись на севере столицы
На севере Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 декабря.
Авария произошла в Солнечногорском проезде в районе дома № 4а. На месте работают оперативные службы города.
Движение в сторону области затруднено и осуществляется только по крайней левой полосе. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал столичных водителей выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло на юго-востоке столицы. На шоссе Энтузиастов из-за столкновения двух автомобилей было затруднено движение в сторону Третьего транспортного кольца, однако на данный момент оно восстановлено.