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Ребенок погиб в результате пожара на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенок погиб в результате пожара на севере Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, улица 800-летия Москвы, 11к10 Карта всех событий

В результате пожара на севере столицы погиб ребенок. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в четверг, 29 декабря.

По информации ведомства, возгорание началось в квартире на первом этаже жилого дома № 11, корпус 10 по улице 800-летия Москвы в 16:29. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Горели мебель и личные вещи.

Из горящего помещения пожарные спасли четверых человек, один из которых ребенок. К 17:01 огонь был полностью ликвидирован.

—В результате возгорания погиб ребенок, еще один человек пострадал, — резюмировали в ведомстве.

Еще один пожар произошел на северо-западе столицы. На улице Авиационной горела жилая квартира. Один человек погиб.

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