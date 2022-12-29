Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-западе Москвы

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Москва, Авиационная улица Карта всех событий

На северо-западе столицы, в районе Щукино, в среду, 28 декабря, произошел пожар в квартире жилого дома. В результате погиб один человек.

Огонь вспыхнул в многоэтажке на улице Авиационная. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. После ликвидации горения спасатели обнаружили в квартире труп.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. Также уточняются причины пожара, сообщает РЕН ТВ.

28 декабря пожар произошел в бане в Подмосковье. Пострадала семья из трех человек. Возгорание произошло в ночь с 27 на 28 декабря. На улице Саймонова в подмосковном городе Чехове загорелась баня в тот момент, когда там парилась семья из трех человек.