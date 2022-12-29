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СК возбудил дело после смерти ребенка при пожаре на севере Москвы

Полина Долганова
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка при пожаре на севере Москвы
Фото: Telegram / Столичный СК
Москва, улица 800-летия Москвы, 11к10 Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в результате пожара в САО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 декабря.

— В настоящее время следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, — рассказала она.

Дело возбуждено по статье УК «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, в результате инцидента погиб мальчик 2016 года рождения.

Мать ребенка была доставлена в больницу с ожогами различной степени тяжести, ей оказывается помощь. Для установления причины происшествия будет назначен ряд судебных экспертиз.

Пожар произошел в квартире жилого дома по улице 800-летия Москвы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В результате пожара погиб ребенок, еще один человек пострадал. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств смерти ребенка.

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