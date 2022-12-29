Законопроект об использовании цифрового рубля внесли в Госдуму

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Законопроект о выпуске и использовании цифрового рубля внесли в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные в базе нижней палаты парламента в четверг, 29 декабря.

— Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей, — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Новый вид безналичных расчетов, как уточняется, поможет контролировать транзакции.

До этого член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков заявил, что новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции. Он не имеет отношения к криптовалюте, так как представляет собой платежное средство, добавил он.

По мнению эксперта, цифровой рубль является очень удобным инструментом, а ЦБ создает его для обращения расчетов. Главное преимущество цифрового рубля — крайне низкие транзакционные издержки.