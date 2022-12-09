Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитик Поярков пояснил, зачем нужен цифровой рубль

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Поярков пояснил, зачем нужен цифровой рубль
Фото: shutterstock

Законопроект о цифровом рубле внесут в Госдуму на рассмотрение уже на следующей неделе. Новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции. Он не имеет отношения к криптовалюте, так как представляет собой платежное средство. Об этом рассказал член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков.

По словам эксперта, цифровой рубль является очень удобным инструментом. Центробанк создает его для обращения расчетов.

— Для пользователя он ничем не будет отличаться от обычного рубля. Он не имеет практически ничего общего с криптовалютой. Его нельзя назвать анонимным, так как он абсолютно централизованный, — заявил он в комментарии «360».

Главное преимущество цифрового рубля — крайне низкие транзакционные издержки. Переводы цифровых рублей будут несопоставимо дешевле привычных, так как речь идет об обычном коде.

Законопроект о регулировании майнинговой деятельности в России был внесен в Госдуму 17 ноября. Согласно тексту документа, предлагается ввести требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Цифровые технологии ЦБ РФ Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте