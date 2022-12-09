Аналитик Поярков пояснил, зачем нужен цифровой рубль

Фото: shutterstock

Законопроект о цифровом рубле внесут в Госдуму на рассмотрение уже на следующей неделе. Новый вид безналичных расчетов поможет контролировать транзакции. Он не имеет отношения к криптовалюте, так как представляет собой платежное средство. Об этом рассказал член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков.

По словам эксперта, цифровой рубль является очень удобным инструментом. Центробанк создает его для обращения расчетов.

— Для пользователя он ничем не будет отличаться от обычного рубля. Он не имеет практически ничего общего с криптовалютой. Его нельзя назвать анонимным, так как он абсолютно централизованный, — заявил он в комментарии «360».

Главное преимущество цифрового рубля — крайне низкие транзакционные издержки. Переводы цифровых рублей будут несопоставимо дешевле привычных, так как речь идет об обычном коде.

Законопроект о регулировании майнинговой деятельности в России был внесен в Госдуму 17 ноября. Согласно тексту документа, предлагается ввести требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.