Дептранс Москвы подвел итоги работы ЦОДД в 2022 году

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Сотрудники ЦОДД в 2022 году оборудовали 389 пешеходных переходов, организовали почти 5 тысяч парковочных мест, реализовали 191 проект для улучшения движения, а также запустили новые проекты, повышающие безопасность движения. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В этом году мы организовали 389 пешеходных переходов, 191 раз изменили дорожную разметку, а также запустили новые проекты: «вафельную» разметку нового типа, подсветку пешеходных переходов и турбокольцевые перекрестки, — сказал заместитель мэра Москвы, глава ведомства Максим Ликсутов.

Повышение безопасности движения в столице — одна из основных задач транспортного комплекса, цитирует Ликсутова Telegram-канал департамента.

До этого сообщалось, что специалисты ЦОДД провели 740 уроков по безопасному поведению на дорогах в 2022 году для 17 тысяч школьников из Москвы, Зеленограда и Балашихи. В процессе занятий дети принимали участие в квизах и квестах, а также знакомились с ПДД.