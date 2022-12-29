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Путин освободил участников СВО на Украине от декларирования доходов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин освободил участников СВО на Украине от декларирования доходов
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий участников спецоперации на Украине, а также чиновников, командированных в новые регионы, от декларирования доходов и расходов на время СВО. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 29 декабря.

Кроме того, от декларирования расходов и доходов освобождаются граждане, чьи супруги являются военнослужащими в зоне СВО или командированными туда чиновниками.

Документом устанавливается, что освобождение от декларирования доходов и расходов вводится в рамках реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции и будет действовать до окончания спецоперации на Украине.

В ноябре Путин заявил, что все российские солдаты, участвующие в специальной военной операции на Украине, — настоящие герои. Именно сами бойцы понимают и чувствуют, какой тяжелый труд они выполняют, подчеркнул глава государства.

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