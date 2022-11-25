Путин назвал всех участников спецоперации на Украине героями

Фото: Администрация президента РФ

Все российские солдаты, участвующие в специальной военной операции на Украине, — настоящие герои. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, на встрече с матерями участников СВО.

— Только они, сами ребята, знают, что они — герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знает, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья, — заявил глава государства.

По словам Путина, именно сами бойцы понимают и чувствуют все это, передает официальный сайт Кремля.

Встреча президента России с матерями участников спецоперации проходит 25 ноября и приурочена ко Дню матери, который отмечается в стране в последнее воскресенье ноября. Путин сам признался, что эта встреча состоялась, поскольку он лично хотел услышать оценки и мнения.

На встрече президент также рассказал, что лично говорил с российскими бойцами из зоны проведения спецоперации по телефону.

Недавно стало известно, что, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 75 процентов жителей страны одобряют деятельность Путина.