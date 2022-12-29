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«Глубокие соболезнования»: Путин высказался о смерти композитора Артемьева

Георгий Соланович
Общество
«Глубокие соболезнования»: Путин высказался о смерти композитора Артемьева
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, скончавшегося 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Эдуарда Николаевича Артемьева. Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи, — сказал глава государства.

Артемьев был неординарным и талантливым человеком, который смог проложить особый путь в искусстве, цитирует Путина сайт Кремля.

Артемьев умер в возрасте 85 лет 29 декабря. Композитор был переведен в реанимационное отделение в начале декабря из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Композитор родился в Новосибирске в 1937 году. Широкую известность ему принесла работа в кино. Его знаковые песни — произведения из кинофильмов, композиции, возникшие на материале музыки кинолент, а также песни-баллады и песни-поэмы («Здравствуй, день!», «Воспоминание», «Костры рябин» и другие).

Соболезнования Смерть Владимир Путин
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