Музей Победы проведет онлайн-кинопоказ к 100-летию СССР

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы 30 декабря проведет бесплатный онлайн-кинопоказ в честь 100-летия со дня образования СССР. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 29 декабря.

— К вековому юбилею СССР мы подготовили специальный показ картины любимого зрителем советского кинематографа. Говоря о том времени, нельзя не отметить, что в Советском государстве кино было провозглашено «важнейшим из искусств». Судьбы и сюжеты фильмов стали зеркалом истории всей страны, — сказал ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Музея Победы Геннадий Ходос.

Зрители в рамках кинопоказа увидят советский фильм «Свинарка и пастух» режиссера Ивана Пырьева. Картина была снята в 1941 году и рассказывает историю вологодской свинарки Глаши Новиковой, которую посылают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, где она встречается с дагестанским пастухом Мусаибом Гатуевым.

До этого стало известно о появлении новых виртуальных экскурсий по музеям города на Московском образовательном канале. Горожане смогут увидеть в специальной рубрике 13 видеоэкскурсий, посвященных героям Отечества, истории и искусству Древней Руси, традициям Рождества и другим темам.