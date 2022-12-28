Новые виртуальные экскурсии из столичных музеев появились на Московском образовательном канале

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Новые виртуальные экскурсии по музеям города появились на Московском образовательном канале. Горожане смогут увидеть в специальной рубрике 13 видеоэкскурсий, посвященных героям Отечества, истории и искусству древней Руси, традициям Рождества и другим темам. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

— Партнерский контент с московскими музеями на Московском образовательном — это возможность для детей и родителей получить новые впечатления, узнать больше о Москве и России, о нашей богатой культуре, архитектуре, истории, традициях, — рассказала руководитель PR-службы Департамента образования и науки города Москвы Наталья Цымбаленко.

По ее словам, первыми партнерами проекта стали Музей имени Андрея Рублева, Музей Победы, Дарвиновский музей и Музей-панорама «Бородинская битва».

Накануне на портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, посвященный 190-летию со дня рождения основателя знаменитой художественной галереи Павла Третьякова. В процессе экскурсии пользователи смогут познакомиться с фотографиями и подробным описанием каждой точки маршрута.