Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новые виртуальные экскурсии из столичных музеев появились на Московском образовательном канале

Араз Салехов
Город
Новые виртуальные экскурсии из столичных музеев появились на Московском образовательном канале
Фото: Unsplash

Новые виртуальные экскурсии по музеям города появились на Московском образовательном канале. Горожане смогут увидеть в специальной рубрике 13 видеоэкскурсий, посвященных героям Отечества, истории и искусству древней Руси, традициям Рождества и другим темам. Об этом стало известно в среду, 28 декабря.

— Партнерский контент с московскими музеями на Московском образовательном — это возможность для детей и родителей получить новые впечатления, узнать больше о Москве и России, о нашей богатой культуре, архитектуре, истории, традициях, — рассказала руководитель PR-службы Департамента образования и науки города Москвы Наталья Цымбаленко.

По ее словам, первыми партнерами проекта стали Музей имени Андрея Рублева, Музей Победы, Дарвиновский музей и Музей-панорама «Бородинская битва».

Накануне на портале «Узнай Москву» появился новый прогулочный маршрут, посвященный 190-летию со дня рождения основателя знаменитой художественной галереи Павла Третьякова. В процессе экскурсии пользователи смогут познакомиться с фотографиями и подробным описанием каждой точки маршрута.

Москва Музеи Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте