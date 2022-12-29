Умер трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле

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Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантес дос Насименто) скончался в возрасте 82 лет. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Associated Press.

— Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордных три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг. Ему было 82 года, — говорится в сообщении.

За высочайший уровень мастерства его прозвали Королем футбола. Пеле ворвался в мировой футбол стремительно и надолго закрепил за собой звание лучшего игрока планеты.

«Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по разным данным, от 1279 до 1283).

Он также является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира. Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх.