Лучший футболист XX века: умер легендарный бразилец Пеле

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В возрасте 82 лет из жизни ушел легендарный футболист Пеле. За высочайший уровень мастерства его прозвали Королем футбола. Пеле ворвался в мировой футбол стремительно и надолго закрепил за собой звание лучшего игрока планеты. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии великого спортсмена.

Происхождение легенды

Настоящее имя спортсмена — Эдсон Арантес дос Насименто. Будущая звезда футбола родилась 23 октября 1940 года в небольшом поселке Трес-Корасаес на юго-востоке Бразилии. Его детство прошло в одном из беднейших районов города Бауру, в штате Сан-Паулу. Интерес к футболу пробудил в мальчике его отец Эдсон Дондиньо (сам несостоявшийся футболист). Он же и стал первым тренером будущего чемпиона.

Семья юного Эдсона постоянно испытывала финансовые трудности. Мальчику приходилось подрабатывать чистильщиком обуви, чтобы прокормиться. Но футбол в Бразилии — неотъемлемая часть повседневной жизни, так что Эдсон играл в него с ранних лет, несмотря ни на что.

Еще в юности за мальчиком закрепилось прозвище Пеле. Есть несколько версий его происхождения. Согласно одной из них, парня прозвали так ровесники в честь любимого спортсмена — вратаря футбольного клуба «Васко да Гама» Биле. Эдсон все время говорил о Биле, но никак не мог правильно произнести его имя — так к нему и прицепилось непонятное «Пеле».

Однако в автобиографии легендарный бразилец отмечал, что ни он, ни его школьные друзья понятия не имели, откуда вдруг взялось это прозвище, поскольку в португальском языке такого слова нет.

Поначалу прозвище раздражало подростка, так как им его дразнили одноклассники. Но когда юный футболист впервые восхитил публику своей непревзойденной игрой, зрители стали скандировать на матчах: «Пе-ле! Пе-ле!». Спортсмену оставалось только смириться с новым прозвищем.

Клубная карьера

В возрасте семи лет Пеле приняли в местную команду под названием «Бакиньо», в составе которой на многочисленных юношеских турнирах по футболу он неоднократно становился победителем. Невероятной удачей стало и то, что тренировать детскую команду пришел бывший игрок сборной Бразилии Валдемар де Брито. Именно он разглядел талант Пеле и помог раскрыть его бомбардирские навыки и технику владения мячом.

В 1956 году Валдемар устроил своего подопечного в клуб «Сантос» (Сан-Паулу), с которым тот заключил первый в жизни контракт. В сентябре того же года в дебютном матче за взрослую команду 15-летний спортсмен записал на свой счет первый официальный гол.

Появляться в основном составе «Сантоса» игрок начал с 1957 года. За 19 лет нахождения в клубе — с 1956 по 1974 год — он 11 раз выиграл титул чемпиона Сан-Паулу и добился звания лучшего бомбардира чемпионата штата.

Вместе с командой футболист получил более двадцати трофеев: два Межконтинентальных кубка (1962, 1963), два кубка Либертадорес (1962, 1963), Межконтинентальный суперкубок (1968) и Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1968).

Самый яркий гол в истории своей карьеры, тысячный по счету, нападающий «Сантоса» забил в 1969-м на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В 1974 году Пеле закончил карьеру. Однако возникшие финансовые проблемы вынудили его вновь вернуться в футбол. Спустя год он подписал контракт с американским клубом «Нью-Йорк Космос», став на тот момент самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Его зарплата тогда составляла 1,4 миллиона долларов в год.

Прощальная игра нападающего состоялась 1 октября 1977 года в Нью-Джерси — в товарищеском матче между «Сантосом» и «Нью-Йорк Космос». Футболист провел по одному тайму за каждую из команд и забил мяч ударом со штрафного.

Подвиги на чемпионатах мира

Пеле было 16 лет, когда состоялся его дебют в сборной Бразилии. Произошло это в матче против команды Аргентины. Футболист вышел на замену при счете 0:1 и сравнял его. Правда, в итоге бразильцы проиграли 1:2. Но для юного игрока дебют был безусловным успехом.

А дальше были четыре чемпионата мира. Три из них закончились для ведомой Пеле сборной Бразилией чемпионскими титулами.

ЧМ-1958. В тот год, несмотря на травмы, тренеры сборной включили Пеле в заявку команды на чемпионат мира в Швеции. Бразильцы стали победителями того мундиаля. Пеле принял участие в четырех матчах, забил шесть мячей, в том числе два — в финале против шведской сборной. 17-летний футболист стал самым молодым участником чемпионата мира, установив ряд рекордов турнира, которые по сей день не побиты никем. Через год после того турнира правительство Бразилии признало Пеле «национальным достоянием».

ЧМ-1962. На седьмом розыгрыше турнира, проходившем в Чили в 1962 году, форвард получил травму во втором матче группового турнира. Несмотря на это, сборной Бразилии удалось защитить свой титул, во второй раз подряд выиграв трофей.

ЧМ-1966. На следующем Кубке мира в Англии спортсмен вновь получил травму. Сборная Бразилии выбыла из борьбы еще на групповой стадии. Тогда южноамериканцы уступили Венгрии и Португалии, после чего покинули турнир.

ЧМ-1970. Чемпионский титул команде удалось вернуть в Мексике. Мундиаль 1970 года стал триумфальным как для бразильской сборной, так и для 30-летнего Пеле, который забил четыре мяча (в том числе один — в финале) и получил «Золотой мяч». Пеле по сей день является единственным в мире трехкратным чемпионом мира.

В следующем году футболист, которому еще не исполнился 31 год, решил оставить сборную Бразилии. Это привело в смятение миллионы фанатов. Свой шаг Пеле объяснил желанием уйти в зените славы, а не пережившим себя самого футбольным памятником. 18 июля 1971 года Пеле в последний раз вышел на поле в составе национальной команды.

Всего за сборную своей страны Пеле сыграл 92 матча, в которых забил 77 голов. Он до сих пор является лучшим бомбардиром в истории команды.

1/15 2015 год / Фото: Imago / Hindustan Times 2/15 Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона во время встречи со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в финальной жеребьевке ФИФА — 2018 в России (2017 год) / Фото: РИА Новости 3/15 Фото: Imago/TASS 4/15 2015 год / Фото: Imago/TASS 5/15 Пеле встретился со своими поклонниками во время визита в Москву (2003 год) / Фото: Виталий Белоусов / ТАСС 6/15 Пеле и модель Клаудия Шиффер во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Германии, 2006 год / Фото: Imago images / Ulmer 7/15 2014 год / Фото: imago sportfotodienst 8/15 2016 год / Фото: Zuma/TASS 9/15 Финал Кубка ФИФА, Бразилия — Италия, 1970 год / Фото: Imago images / Varley Media 10/15 1969 год / Фото: Imago images / WEREK 11/15 1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon 12/15 1970 год / Фото: Imago images / Sven Simon 13/15 1977 год / Фото: Imago images / WEREK 14/15 Во время своего последнего матча, 1977 год / Фото: Imago images / Colorsport 15/15 Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и бразильский футболист Пеле во время встречи с участниками международного фестиваля «Детский саммит» в Японии, 1991 год / Фото: Александр Чумичев, Юрий Лизунов / ТАСС

Рекорды и награды

Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по разным данным, от 1279 до 1283). Он также является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира.

Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не принимал участия в Олимпийских играх. Десятки крупных изданий планеты признавали Пеле лучшим футболистом ХХ века. Среди них — France Football, Guerin Sportivo, World Soccer и Placar. Также Пеле входит в «Сборную мира ХХ века» по версии ФИФА.

Многие футбольные эксперты называли Пеле молнией, так как ему при небольшом росте в 173 сантиметра удавалось выпрыгивать на два метра в высоту. Благодаря своим физическим данным великий нападающий вполне мог бы совмещать карьеру футболиста с выступлениями на чемпионате мира по легкой атлетике.

Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. А издание Time включило футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.

Жизнь вне игры

После завершения профессиональной карьеры Пеле принимает решение посвятить себя образованию. Сначала он заканчивает среднюю школу, затем получает диплом экономиста. Постепенно круг его общественных обязанностей расширяется. Так, спортсмен становится организатором сети молодежных футбольных лагерей. В то же время он пропагандирует футбол в США и выступает международным посланником от спорта.

В 1992 году Пеле был назначен послом ООН по вопросам экологии. Спустя три года правительство Бразилии предложило ему пост министра спорта — Пеле согласился. На этом посту он сумел продвинуть закон (впоследствии названый в честь него), благодаря которому в бразильском футболе удалось искоренить коррупцию.

Также Пеле активно занимался бизнесом и благотворительностью, снимался в кино и рекламе и даже писал музыку.

Примечателен тот факт, что имя Пеле позволило поднять уровень просвещения в Бразилии. Чтобы прочесть его первую книгу «Я — Пеле», тысячи мальчишек учились грамоте. За такой вклад в культуру футболист получил медаль министерства просвещения Бразилии.

Став послом Доброй воли, легендарный бразилец потратил много сил и средств на популяризацию спорта и здорового образа жизни во всем мире.