Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники

Полина Долганова
Политика
Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и подавлять сигналы управления ими. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает введение дополнительных оснований для отказа в праве иметь оружие. Им не смогут обладать подозреваемые и обвиняемые в умышленном преступлении, а также те, кто получил за такое преступление уголовный штраф.

При этом действие закона вступает в силу, если силовые структуры придут к выводу, что такое лицо несет угрозу государственной или общественной безопасности.

До этого Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных групп, финансирование и пропаганду диверсий. Как рассказал один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, потребность в таких поправках вызвана ростом количества диверсий. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2022 году в стране была совершена 21 диверсия.

Законы Владимир Путин Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте