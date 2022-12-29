Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и подавлять сигналы управления ими. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает введение дополнительных оснований для отказа в праве иметь оружие. Им не смогут обладать подозреваемые и обвиняемые в умышленном преступлении, а также те, кто получил за такое преступление уголовный штраф.

При этом действие закона вступает в силу, если силовые структуры придут к выводу, что такое лицо несет угрозу государственной или общественной безопасности.

До этого Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных групп, финансирование и пропаганду диверсий. Как рассказал один из авторов закона, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, потребность в таких поправках вызвана ростом количества диверсий. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2022 году в стране была совершена 21 диверсия.