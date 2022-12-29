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Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах для героев спецоперации

Полина Долганова
Общество
Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах для героев спецоперации
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях — 10 процентов бюджетных мест — для героев специальной военной операции и для детей любых военных – участников СВО. Соответствующий документ в четверг, 29 декабря, опубликовали на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Так, закон предусматривает спецквоту в 10 процентов по направлениям подготовки специальности, в рамках которой отечественные герои и обладатели орденов Мужества смогут поступить в высшие учебные заведения без вступительных экзаменов.

Закон также вводит 10-процентную квоту на приоритетное зачисление в вузы для детей военных, которые получили ранения в зоне СВО.

В конце ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ об увольнении с военной службы мобилизованных аспирантов. В тексте указа сообщается, что с военной службы должны быть уволены граждане, призванные по мобилизации, получавшие на момент их призыва первое образование.

Законы Спецоперации Образование Владимир Путин
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