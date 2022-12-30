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Скончалась британский модельер Вивьен Вествуд

Юлия Курганова
Общество
Скончалась британский модельер Вивьен Вествуд
Фото: ТАСС

Британский модельер Вивьен Вествуд умерла на 82-м году жизни в Лондоне. Об этом сказано в сообщении, размещенном в четверг, 29 декабря, в социальной сети Twitter на странице ее дома моды.

— Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно, в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Вествуд является основательницей стиля панк в высокой моде. Отличительные черты ее одежды — это асимметрия и модификация исторических костюмов. В середине 1970-х годов она разрабатывала одежду для группы Sex Pistols и создавала для артистов сценические костюмы. С 1981 года Вествуд представляла свои коллекции на неделях моды в Лондоне, а с 1983-го — в Париже.

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