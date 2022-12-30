«Варум отдаляется от мужа»: эксперт оценил отношения Агутина с женой после слухов о разводе

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум впервые за многие месяцы появились вместе на культурном мероприятии. Видимо, супруги решили таким образом опровергнуть активные слухи о их расставании. Они вместе пришли на отчетный концерт учащихся Академии Николая Агутина. Пара старалась выглядеть счастливой, позируя на камеру.

Однако эксперт по языку тела Алексей Филатов изучил снимки и пришел к выводу, что супруги лицемерят — не все у них в браке так гладко, как они пытаются показать публике.

— Анжелика и Леонид улыбаются, на первый взгляд все спокойно. Но могу сказать, что у пары далеко не все так гладко. Безусловно видно, что позитивные эмоции они показывают наиграно. Их счастливые улыбки исключительно для камер, — оценил специалист отношения в союзе звезд для портала Woman.

По мнению Филатова, артист стремится к супруге, но она холодна и отрешенна.

— Возможно, это следствие их изменившихся отношений. Улыбки неестественны. Такое поведение вписывается в слухи о разладе в паре. Но утверждать, конечно, не станем, что причина точно в этом. Варум старательно отдаляется от мужа. Такими масками они прикрылись от повышенного к себе внимания, — заключил специалист.

На прошлой неделе Агутин отреагировал на распространяющиеся слухи о разрыве взаимоотношений с Варум. Чтобы успокоить фанатов, артист попытался опровергнуть слухи о том, что они с супругой расстались. При этом музыкант не стал писать отдельную публикацию на эту тему и просто сделал репост сообщения со своей фан-страницы.