Почти три миллиона предметов гуманитарной помощи собрали в рамках акции «Москва помогает»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За время работы в столице благотворительного проекта «Москва помогает» горожане передали для жителей новых регионов более 2,93 миллиона различных предметов. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

— В штабы по сбору помощи москвичи принесли более 2,84 миллиона необходимых товаров, а в новогодние пункты — почти 70 тысяч подарков, — уточнила она.

Глава комитета напомнила, что почувствовать себя Дедами Морозами и Снегурочками в преддверии праздника могут все желающие.

Штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей работают в столице с февраля. В канун Нового года в городе открылись также пункты сбора подарков для детей, проживающих в новых российских регионах, а также для участников специальной военной операции.

За время действия акции жители столицы передали около 800 тысяч упаковок продуктов питания, более 660 тысяч канцелярских товаров, 540 тысяч детских товаров (в том числе детское питание), порядка 410 тысяч средств личной гигиены. Москвичи также собрали более 340 тысяч хозяйственных товаров, одежды и постельных принадлежностей, 80 тысяч средств индивидуальной защиты, порядка 13 тысяч единиц бытовой техники, мобильных средств связи, товаров для животных и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

На московских ярмарках уже почти месяц проходит благотворительная акция «Подвешенный мандарин», в рамках которой жители города могут оставить купленные цитрусовые в специальных корзинах, которые потом передадут в благотворительные фонды.