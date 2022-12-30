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Стало известно, как в Москве производят докторскую колбасу

Араз Салехов
Город
Стало известно, как в Москве производят докторскую колбасу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На сегодняшний день в столице мясную продукцию преимущественно из отечественного сырья выпускают 24 предприятия. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Объем переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции в Москве за январь — октябрь вырос на 16,4 процента. Так, с начала года в столице произвели свыше 250 тысяч тонн колбасных изделий и около 90 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, — отметил он.

Директор производственной площадки Максим Тахиров в свою очередь рассказал, что изготовка докторской колбасы начинается с заготовки сырья — фарша. После в следующем цехе рабочий загружает сырье для будущей докторской в пузатый чан с крышкой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре стало известно, что крупнейший московский завод колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов» за три месяца участия в национальном проекте «Производительность труда» увеличит выработку молочных сосисок на 10 процентов. Новые стандарты для сотрудников на участках и четкий тайминг работы позволили сократить время производства одной партии на 20 процентов.

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