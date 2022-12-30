Кутузовский дворец бракосочетания открылся после ремонта

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Кутузовский проспект, 23к1 Карта всех событий

Кутузовский дворец бракосочетания открылся в столице после ремонта. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

— Сегодня мы открыли после ремонта Кутузовский дворец бракосочетания. Он один из самых популярных в Москве. Его обновление проходило в два этапа: с декабря 2021 года по февраль 2022-го и с сентября этого года, — рассказала она.

Первые церемонии в обновленном дворце пройдут уже 5 и 7 января — на эти дни заявления подали максимальное количество горожан. В рамках ремонта специалисты создали новый интерьер: стены украсили панно, а пол покрыли текстурой природного камня в светлых тонах. Холл, кабинеты приема заявлений о заключении брака и входные двери также обновили, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне ЗАГСы Москвы открыли прием заявлений для заключения брака на катке ВДНХ. До 30 декабря и с 10 по 13 января заявление можно подать лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ, с 4 по 6 января — на личном приеме во Дворцах бракосочетания № 4 и № 5, а 5 и 7 января — во Дворцах бракосочетания № 1 и Кутузовском.