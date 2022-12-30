СМИ: В ЛНР задержали подозреваемую в передаче Украине данных о ВС России

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сотрудники российских спецслужб задержали на территории Луганской Народной Республики (ДНР) женщину, которая подозревается в передаче Киеву информации о передвижении российских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

— Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, — отметил источник.

Женщину подозревают в том, что она передавала иностранной разведке сведения о передвижении российских войск и техники.

Предположительно, переданная ей информация также могла использоваться Украиной для нанесения артиллерийских ударов по гражданским объектам в Сватово, передает агентство.

До этого сообщалось, что в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб. Задержанный собирал и передавал информацию о местах скопления и численности подразделений Вооруженных сил РФ, а также о маршрутах перемещения. Помимо этого, злоумышленник сообщал о наличии различной техники и вооружении бойцов подразделений. Все собранные данные мужчина передавал вместе с координатами.