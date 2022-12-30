Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за возгорания зарядного устройства в салоне

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Самолет, который направлялся из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

— Пассажирский самолет Аэробус А-319 (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684), следующий маршрутом Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска, — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находилось 112 пассажиров, которые были эвакуированы. Причиной экстренной посадки стало возгорание зарядного устройства. После того как салон самолета проверят, рейс будет возобновлен, говорится на сайте МЧС.

Другая экстренная посадка произошла 12 ноября, когда самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву, из-за тумана совершил посадку в Махачкале.