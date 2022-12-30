Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за возгорания зарядного устройства в салоне

Лейла Алиева
Происшествия
Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за возгорания зарядного устройства в салоне
Фото: Pexels

Самолет, который направлялся из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

— Пассажирский самолет Аэробус А-319 (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684), следующий маршрутом Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска, — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находилось 112 пассажиров, которые были эвакуированы. Причиной экстренной посадки стало возгорание зарядного устройства. После того как салон самолета проверят, рейс будет возобновлен, говорится на сайте МЧС.

Другая экстренная посадка произошла 12 ноября, когда самолет SSJ100, летящий из Тель-Авива в Москву, из-за тумана совершил посадку в Махачкале.

МЧС вынужденная посадка Хабаровск Южно-Сахалинск Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте