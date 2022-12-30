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Спортивно-медицинский центр возведут в составе жилого комплекса «Рассказово» в ТиНАО

Араз Салехов
Город
Спортивно-медицинский центр возведут в составе жилого комплекса «Рассказово» в ТиНАО
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, поселение Внуковское, деревня Рассказовка Карта всех событий

В составе жилого комплекса «Рассказово» в ТиНАО появится новый спортивно-медицинский центр. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Одобрено строительство спортивно-медицинского центра на территории Новой Москвы, по адресу поселение Внуковское, деревня Рассказовка, — говорится в сообщении.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что площадь рассматриваемой территории составляет около 0,3 гектара. На ней появится здание медицинского назначения суммарной поэтажной площадью 3,1 тысячи квадратных метров. Максимальная высота объекта может составить 20 метров, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Также стало известно о начале строительства общественно-жилой застройки с социальными объектами в рамках комплексного развития территории (КРТ) на севере столицы. Как уточняется, площадь рассматриваемой территории превышает 15 гектаров. Суммарная поэтажная площадь общественно-жилой застройки составит около 380 тысяч квадратных метров.

Строительство Москомстройинвест Москва
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