Почти 30 выставок прошло в столичном Музее Победы в 2022 году

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В 2022 году Музей Победы организовал около 30 выставочных проектов. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

По его словам, в череде художественных и тематических экспозиций особое значение имеют два крупных проекта — «Обыкновенный нацизм» и «Zаветам Vерны».

— Запрос на эти выставки был, по сути, сформирован самим обществом. Мы отчетливо видим, что в этом году резко возрос интерес к патриотической теме, особенно к истории Великой Отечественной войны. И это неудивительно. Ведь один из главных вопросов, который требует объяснения, — как такое могло произойти, — отметил Александр Школьник.

Он добавил, что выставка «Обыкновенный нацизм», которая открылась в музее 19 апреля, преследовала цель показать разрушительность идей нацизма и продемонстрировать, что все происходящее является целенаправленной человеконенавистнической политикой. В экспозицию выставки вошли более 200 подлинных предметов, рассказывающих об истории украинского варианта нацизма — со времени его зарождения до современности.

Мультимедийный выставочный проект «Zаветам Vерны» посвящен людям, которые сражаются с этим злом, — участникам специальной военной операции. Выставка открылась 9 декабря, в День Героев Отечества. Она собрала истории около тысячи подвигов российских бойцов.

Директор музея уточнил, что экспозиция постоянно пополняется новыми именами. Недавно в нее вошла коллекция портретов героев СВО, которая включает 25 графических изображений, написанных художницей Татьяной Пономаренко-Левераш в боевой обстановке во время обстрелов.

До этого сообщалось, что Музей Победы 30 декабря проведет бесплатный онлайн-кинопоказ в честь 100-летия со дня образования СССР.