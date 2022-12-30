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«Ушел рыдать»: стендап-комик Романов развелся с женой после семи лет брака

Лейла Алиева
Общество
«Ушел рыдать»: стендап-комик Романов развелся с женой после семи лет брака
Фото: YouTube/ ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Стендап-комик Дмитрий Романов развелся со своей женой Кристиной Талызиной спустя семь лет брака. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

— Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло, со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить и веру, когда я был на дне. Я ушел рыдать. Любите друг друга, — написал он.

До официального оформления брака пара встречалась три года. При этом причины расставания Романов не уточнил.

Накануне стало известно о разводе еще одной популярной пары — спустя два года совместной жизни звезды реалити-шоу «Дом-2» Валерий и Анна Блюменкранц решили расстаться. Бывшие возлюбленные не распространяются о причинах своего расставания. Несмотря на это, они отметили, что кризисов в личной жизни было достаточно для столь радикального решения. Блюменкранцы договорились поддерживать общение только ради сына.

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