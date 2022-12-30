Ефимов: Представители МСБ в 2022 году выкупили у Москвы более 350 помещений

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Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2022 году выкупили у города более 350 помещений по преимущественному праву. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 30 декабря.

— Представители малого и среднего бизнеса имеют преимущественное право выкупа помещений, которые они арендуют у города. Сделать это можно без проведения торгов по рыночной стоимости, которую устанавливают независимые оценщики, — сказал представитель мэрии.

Так, в этом году бизнесмены приватизировали 354 городских объекта общей площадью 69,1 тысячи квадратных метров, уточнил он. Заммэра напомнил, что для помещений, реализованных на специализированных аукционах, срок аренды составляет не менее трех лет.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что представители МСБ за последние 10 лет выкупили у города более 7,8 тысячи помещений.

До этого сообщалось, что более 36 тысяч столичных компаний обратились к властям города за предоставлением антикризисных мер поддержки с момента их введения. Отмечается, что одной из самых востребованных мер стала отсрочка по аренде городского имущества и земельных участков.