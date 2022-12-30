Лыжно-биатлонная трасса откроется в «Лужниках» 2 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Лужники Карта всех событий

Лыжно-биатлонная трасса будет открыта на территории олимпийского комплекса «Лужники» с 2 января по 28 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 декабря.

— Трасса будет проложена на парковке Южного спортивного ядра «Лужников». Здесь будет организовано как свободное катание, так и тренировки для лыжников и биатлонистов. <...> Покататься здесь смогут все желающие по предварительной регистрации, — говорится в сообщении.

Кроме того, на лыжно-биатлонной трассе будут проводить мастер-классы, а также соревнования и тренировки с профессиональными инструкторами и спортсменами.

На официальном сайте мэра Москвы подчеркнули, что посетить сеансы свободного катания можно бесплатно. Трасса в «Лужниках» будет работать ежедневно с 07:30 до 22:00. Рядом с ней откроется пункт проката.

«Вечерняя Москва» узнала, когда и в каких пунктах любители зимних видов спорта смогут спуститься с заснеженных горок и устроить лыжный поход. Например, горожане уже могут посетить горнолыжный курорт «Яхрома».