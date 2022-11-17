Горнолыжные клубы Москвы и Подмосковья откроются для посетителей в начале декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В горнолыжных клубах и комплексах столичного региона уже идут подготовительные работы. Совсем скоро они откроются для посетителей. «Вечерняя Москва» узнала, когда и в каких пунктах любители зимних видов спорта смогут спуститься с заснеженных горок и устроить лыжный поход.

Парк «Яхрома»

Посетители горнолыжного курорта «Яхрома», расположенного в Дмитровском районе Московской области, с 15 декабря смогут заняться на территории комплекса не только сноубордом, но и иными видами активного спорта:

— У нас можно прокатиться на катке, который действует на базе комплекса. Доступны аттракционы по примеру тобогана. Это рельсовая трасса с виражами и поворотами, напоминающая Американские горки, по которой двигаются специальные тележки, разгоняющиеся благодаря собственному весу седоков. Развлечение доступно для взрослых и детей. На локации имеются также желоба для комфортного спуска на тюбах и горки для сноубордистов.

«Кант»

В комплексе «Кант» (Москва, Электролитный проезд, владение 7б) начало сезона зимних видов спорта стартует в первых числах декабря:

— На данный момент у нас идет напыление снега на объектах. И к началу декабря мы планируем открытие групповых и индивидуальных занятий по разным видам. Свободное катание на сноубордах и горных лыжах станет доступно чуть позже — сроки пока определяются.

Помимо горных лыж и спуска на сноуборде для горожан готовят еще и тюбинговые трассы, уточнили в компании.

Парк «Фристайл»

Лишь через три недели горожане и гости столицы смогут заняться горнолыжными видами спорта на территории парка «Фристайл» (Московская область, город Дзержинский, улица Угрешская, 19).

— Полноценно открывать склоны пока рано, потому что еще нет устойчивого температурного минуса. Только с завтрашнего дня мы будем снежить первый склон, который откроется ориентировочно через три недели.

Из развлечений москвичам предлагают здесь спуски на лыжах, сноубордах и катание на коньках и тюбингах.

Курорт «Лата-Трэк»

Тюбинг, горные лыжи, обучение зимним видам спорта от опытных инструкторов — такие опции своим посетителям предлагает комплекс «Лата Трэк» в Крылатском. (1-я Крылатская улица, 1, Москва). Однако все эти услуги станут доступны лишь через две недели:

— У нас будут хорошие условия для катания на сноуборде, лыжах, тюбингах, аттракционах ориентировочно через две недели, когда наступит полноценная снежная зима.

Конкретные даты, уточнили в компании, будут указаны на официальном сайте комплекса.

«Красная горка»

Аналогичные опции для горожан и гостей города предлагают на территории горнолыжного комплекса «Красная горка» (Московская область, город Подольск, Гаражный проезд, дом 8а).

— С завтрашнего дня запустим пушки для образования снежного покрытия на трассах и горках. Через пять дней начнем заснеживать учебные склоны, которые откроются через полторы недели, а потом уже основные.

Полноценно занятия для любителей зимних видов спорта откроются через две недели. Гости смогут устроить заезд на лыжах, сноубордах и тюбах, уточнили в администрации курортного объекта.