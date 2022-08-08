Готовь сани: когда лучше бронировать зимние туры и как на них может вырасти цена в сезон

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В АТОР предупредили о подорожании отдыха на горнолыжных курортах страны на 10–20 процентов по сравнению с прошлым годом. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда лучше бронировать зимние туры и насколько может вырасти на них цена в сезон.

По его словам, россиянам, кто планирует отдохнуть на горнолыжных курортах этой зимой, стоит уже сейчас бронировать туры. В ближайшее время цены начнут расти.

— Есть два критерия, по которым повысятся цены. Во-первых, начинается сезонность. Особенно это будет актуально, когда выпадет снег. Также в ближайшее время откроется новый этап программы кешбэка при оплате картой «Мир». Возврат будет составлять 20 процентов, но не более 20 тысяч рублей. Это способствует увеличению стоимости горнолыжных туров, — отметил эксперт.

Мельник считает, что стоимость туров на горнолыжные курорты может увеличиться от 20 до 80 процентов.

— Россияне могут дождаться открытия программы кешбэка. Однако операторы специально поднимут цены в этот период. Даже не на 20 процентов, а на 30 и более, в зависимости от объекта размещения. Туры в наиболее популярные места могут стать дороже даже на 80 процентов! Если мы хотим отдохнуть на горнолыжном курорте в этом году, тем более в высокие даты, то нужно бронировать туры как можно раньше, уже сейчас, — рассказал он.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что туристы могут сэкономить большую сумму денег, если подберут удобный вариант путешествия. Пакетный тур может быть гораздо дороже, чем самостоятельная покупка билетов и бронирование отеля.

— Я рекомендую подобрать более удобный и выгодный вариант бронирования путем сравнения. Нужно проверить стоимость на пакетные туры и пробивать отдельно авиабилеты и самолет. Это поможет вам значительно сэкономить. Высокие даты, такие как конец октября, начало ноября и новогодние каникулы, нужно бронировать прямо сейчас. А в сентябре или октябре можно надеяться на горящие туры, — сказал Мельник.

Эксперт отметил, что самые дешевые туры на горнолыжные курорты в этом сезоне будут начинаться от 120 тысяч рублей на двоих за неделю.

— Спецоперация и закрытие многих стран с горнолыжными курортами для России будут способствовать рекордному потоку туристов на Красную Поляну. Другого варианта у россиян нет. Это единственный горнолыжный курорт, который максимально комфортен для такого вида отдыха в нашей стране. Самый минимальный тур будет начинаться от 120 тысяч за неделю на двоих человек, — уверен он.

Мельник отметил, что горнолыжный отдых очень популярен в России. С каждым годом все больше туристов предпочитают заниматься зимними видами спорта в горах.

— Горнолыжные курорты очень востребованы у россиян. Люди любят отдыхать в горах. Более того, сейчас в нашей стране идет активное развитие и популяризация здорового образа жизни. Комитет по спорту и туризму уделяет большое внимание зимним видам спорта, в том числе горнолыжным. С каждым годом количество лыжников и сноубордистов становится все больше и больше. Родители отдают своих детей на такие секции. Приток на российские горнолыжные курорты увеличивается каждый год, — заявил специалист.

Эксперт посоветовал делать медицинскую страховку по активному виду спорта всем туристам, кто отправляется на горнолыжные курорты.

— Все продукты в пакетах туроператоров включают только стандартную медицинскую страховку. Она не покрывает ущербы и травмы при занятии активными видами спорта. Если человек сломал ногу или руку при спуске с горы на лыжах, то ему будет отказано в выплатах по страховке, — подытожил собеседник «ВМ».