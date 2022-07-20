Почти 4 миллиона туристов побывали в Сочи с начала года

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Более 3,7 миллиона туристов побывали в Сочи с начала нынешнего года, сообщили журналистам в среду, 20 июля, в пресс-службе городской администрации.

Представители местных властей сообщили, что в настоящий момент в городе отдыхают 195 тысяч человек. По состоянию на середину текущей недели средняя загрузка санаториев и отелей курортного города составляет 88,4 процента.

Не так давно мэр Сочи Алексей Копайгородский высказывал предположения, согласно которым всего за летний сезон курортный город рассчитывает принять 4,5 миллиона туристов, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 15 июля, в Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали, что туристов, отдыхающих без одежды на пляжах в Сочи, будут штрафовать за мелкое хулиганство.

Опубликован рейтинг наиболее популярных авианаправлений у россиян в этом году. По данным аналитиков, около 87 процентов россиян выбрали путешествия по стране. Самыми популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Всего по данным направлениям было оформлено 43 процента авиабилетов.