Нудистов в Сочи будут штрафовать

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Туристов, отдыхающих без одежды на пляжах в Сочи, будут штрафовать за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР) в пятницу, 15 июля.

— Виновников будут наказывать в соответствии со статьей 20.1 Кодекса административных правонарушений РФ: это влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, — говорится в сообщении.

На данный момент в Сочи нет пляжей для нудистов. Тем не менее, в прибрежных зонах Лазаревского, Адлерского и Хостинского районов часто встречают голых туристов.

10 июля был опубликован рейтинг наиболее популярных авианаправлений у россиян в этом году. По данным аналитиков, около 87 процентов россиян выбрали путешествия по стране. Самыми популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Всего по данным направлениям было оформлено 43 процента авиабилетов.

Кроме того, популярностью у граждан пользовались Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Новосибирск и Красноярск.