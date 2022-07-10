Составлен рейтинг наиболее популярных авианаправлений у россиян в этом году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В этом году наиболее востребованным авианаправлением среди россиян стало путешествие по стране. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

По данным аналитиков, около 87 процентов россиян выбрали путешествия по стране. Самыми популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Всего по данным направлениям было оформлено 43 процента авиабилетов.

Кроме того, популярностью у граждан пользовались Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Новосибирск и Красноярск. В среднем туристы тратили 7575 рублей на авиабилеты на одного человека в одну сторону, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что более половины граждан России не могут жить без путешествий. По данным Аналитического центра сервиса поездов и путешествий, 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год.

До этого стало известно, какие направления внутреннего туризма востребованы у россиян. Так, все большую популярность набирает активный отдых на природе и санаторное лечение.