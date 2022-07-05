Стало известно, какие направления внутреннего туризма востребованы у россиян

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Летний сезон 2022 года стал поворотным в истории внутреннего туризма страны – россияне открывают для себя новые направления. «Вести Подмосковья» выяснили, какие российские города и направления внутреннего туризма в этом году наиболее востребованы у россиян.

Все большую популярность набирает активный отдых на природе и санаторное лечение. Здесь среди направлений лидерами стали Кавказ, Ленинградская область и Карелия, Дагестан, Челябинск, Башкирия, Калининградская область. Новым трендом стали речные круизы по Волге, Оке, Ладожскому и Онежскому озерам.

Многие выбирают в качестве места для отдыха Татарстан, покоряющий своим историко-культурным богатством и архитектурным разнообразием Также россияне часто выбирают для путешествий Нижний Новгород, Калининград, Самару и города Золотого Кольца: Суздаль, Ярославль, Владимир.

Столица возглавила рейтинг популярности среди туристических поездок в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Москвы во вторник, 5 июля.