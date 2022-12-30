«Снял короткометражку»: Сукачев рассказал о насыщенной жизни Ефремова в колонии

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Находящий в заключении актер Михаил Ефремов ведет достаточно насыщенную творческую жизнь. Об этом рассказал его друг и коллега Гарик Сукачев.

— Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная, он победил не в одном конкурсе среди заключенных. Снял короткометражку «Евангелие от Федора», — отметил Сукачев.

По словам артиста, он навещал друга в начале лета. Во время визита Ефремов показал ему свои киноработы. Певец добавил, что в настоящее время Михаил работает над театральными инсталляциями.

Сукачев пожаловался, что не всегда может пообщаться с приятелем, так как телефонные разговоры в тюрьме редкость, а письма они друг друга не пишут.

— Мы звоним в учреждение и, если это позволено и у него есть время, навещаем, — добавил музыкант.

Он отметил, что родные и друзья Ефремова очень надеются, что ему все же сократят срок, несмотря на тяжесть совершенного им преступления. Артист заявил, что администрация колонии и сидельцы относятся к актеру с уважением, передает «СтарХит».

Российский актер Михаил Ефремов уже два года отбывает наказание за ДТП, которое он устроил в 2020 году. В сентябре этого года он признался, что за это время многое успел переосмыслить. В частности, актер рассказал о своем отношении к людям, которые когда-то отбывали наказание в тюрьме.