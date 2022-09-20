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«Время подумать и поменяться»: Ефремов рассказал, чему научился в колонии

Лейла Алиева
Общество
«Время подумать и поменяться»: Ефремов рассказал, чему научился в колонии
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский актер Михаил Ефремов уже два года отбывает наказание за ДТП, которое он устроил в 2020 году. За это время, по его словам, он многое успел переосмыслить.

Актер рассказал о своем отношении к людям, которые когда-то отбывали наказание в тюрьме.

— Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться. Наш фильм называется «Переоценка ценностей», вот переоценка ценностей тут происходит практически с каждым, — рассказал он.

По словам Ефремова, в колонии сделано все для исправления человека, но при этом все зависит от самого заключенного и его желания. Также актер отметил библиотеку, где он уже прочел множество книг. Так, на данный момент он заканчивает чтение «Ветхого Завета». Кроме того, Ефремов занимается режиссурой документального фильма и участвует в КВН, передает StarHit.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался.

«Вечерняя Москва» собрала главную информацию о ДТП в центре Москвы, виновником которого стал Ефремов.

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