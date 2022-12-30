Экономист предположил, каков будет размер инфляции в 2023 году

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Для того, чтобы инфляция в России в 2023 году опустилась до 4 процентов, необходимо было воздержаться от повышения тарифов и сделать так, чтобы экспортеры продали валютную выручку, а не сыграли против рубля. Такое мнение высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Экономист предположил, что инфляция в следующем году будет в районе 10 процентов. Среди причин повышения уровня инфляции он выделил произошедшее повышение тарифов, ослабление российской валюты, повышение стоимости импорта.

Эксперт добавил, что инфляция в России не сохраняется на крайне высоких показателях из-за снижения мировых товарных цен во второй половине этого года, передает НСН.

Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года составит около 12 процентов, передает RT.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прогнозы Вашингтона и Брюсселя, согласно которым экономика России достигнет инфляции в 100 процентов, а уровень ВВП упадет на 25 процентов, провалились