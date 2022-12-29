Володин: Прогнозы Вашингтона и Брюсселя относительно экономики России провалились

Фото: Пресс-служба Госдумы

Прогнозы Вашингтона и Брюсселя, согласно которым экономика России достигнет инфляции в 100 процентов, а уровень ВВП упадет на 25 процентов, провалились. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 29 декабря.

— В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100 процентов, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 процентов. Их планы провалились, — сказал он.

Политик отметил, что, несмотря на введение более чем 13 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель России доказали свою эффективность. По его словам, уровень безработицы сегодня находится на историческом минимуме и составляет 3,7 процента, а инфляция — 12,19 процента.

В своем Telegram-канале Володин добавил, что пока рано успокаиваться достигнутыми показателями экономики. На данный момент сохраняется еще множество проблем, которые только предстоит решить.

Аналогичное заявление накануне сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, негативные прогнозы в отношении российской экономики, которые были даны многими экспертами и западными аналитиками, не воплотились в жизнь.