Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Володин: Прогнозы Вашингтона и Брюсселя относительно экономики России провалились

Александр Афонин
Общество
Володин: Прогнозы Вашингтона и Брюсселя относительно экономики России провалились
Фото: Пресс-служба Госдумы

Прогнозы Вашингтона и Брюсселя, согласно которым экономика России достигнет инфляции в 100 процентов, а уровень ВВП упадет на 25 процентов, провалились. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 29 декабря.

— В уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100 процентов, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 процентов. Их планы провалились, — сказал он.

Политик отметил, что, несмотря на введение более чем 13 тысяч санкций, политическая система и экономическая модель России доказали свою эффективность. По его словам, уровень безработицы сегодня находится на историческом минимуме и составляет 3,7 процента, а инфляция — 12,19 процента.

В своем Telegram-канале Володин добавил, что пока рано успокаиваться достигнутыми показателями экономики. На данный момент сохраняется еще множество проблем, которые только предстоит решить.

Аналогичное заявление накануне сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, негативные прогнозы в отношении российской экономики, которые были даны многими экспертами и западными аналитиками, не воплотились в жизнь.

Экономика Вячеслав Володин Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте