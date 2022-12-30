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Почти 300 москвичей привлекли к ответственности за нетрезвое вождение за 4 дня

Степан Жирнов
Происшествия
Почти 300 москвичей привлекли к ответственности за нетрезвое вождение за 4 дня
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы

С 26 по 30 декабря в столице к ответственности за пьяное вождение привлекли 294 автолюбителя. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 30 декабря.

Из них 122 водителя подтвердили состояние алкогольного опьянения с помощью специальной процедуры, еще 158 от освидетельствования отказались.

14 человек оказались пьяными за рулем повторно уже после того, как их лишили права управления автомобилем за аналогичное правонарушение. Этим гражданам грозит уголовная ответственность, резюмировали в пресс-службе ГИБДД.

Ранее стало известно, что с начала месяца в столице задержали уже более тысячи нетрезвых водителей.

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