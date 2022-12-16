Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более тысячи нетрезвых водителей задержаны в столице с начала декабря

Степан Жирнов
Происшествия
Более тысячи нетрезвых водителей задержаны в столице с начала декабря
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более тысячи столичных водителей привлекли к ответственности за пьяное вождение с начала декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 16 декабря.

По данным ведомства, инспекторы задержали 1159 человек, находившихся за рулем в нетрезвом виде в период с 1 по 15 декабря. Из них 513 случаев выявлены при помощи специальных приборов, еще 590 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

К уголовной ответственности привлекут 56 нарушителей. Они сели за руль в нетрезвом виде повторно, уже будучи лишенными водительских прав за подобные нарушения.

Из-за алкогольного опьянения водителя произошло ДТП на Олимпийском проспекте в столице. Мужчина не справился с управлением и сбил двоих пешеходов. Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а предполагаемого виновника аварии отправили СИЗО.

Статистика ГИБДД административные правонарушения пьяная езда Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте