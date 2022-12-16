Более тысячи нетрезвых водителей задержаны в столице с начала декабря

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Более тысячи столичных водителей привлекли к ответственности за пьяное вождение с начала декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 16 декабря.

По данным ведомства, инспекторы задержали 1159 человек, находившихся за рулем в нетрезвом виде в период с 1 по 15 декабря. Из них 513 случаев выявлены при помощи специальных приборов, еще 590 водителей отказались от прохождения процедуры освидетельствования.

К уголовной ответственности привлекут 56 нарушителей. Они сели за руль в нетрезвом виде повторно, уже будучи лишенными водительских прав за подобные нарушения.

Из-за алкогольного опьянения водителя произошло ДТП на Олимпийском проспекте в столице. Мужчина не справился с управлением и сбил двоих пешеходов. Оба пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, а предполагаемого виновника аварии отправили СИЗО.