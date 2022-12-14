Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сбившего людей на Олимпийском проспекте водителя отправили в СИЗО

Евгений Жуков
Происшествия
Сбившего людей на Олимпийском проспекте водителя отправили в СИЗО
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Суд избрал в отношении 35-летнего мужчины, который сбил двух человек на Олимпийском проспекте, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 февраля 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 14 декабря.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также извинился перед потерпевшими. Помимо этого, мужчина просил суд не избирать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а отправить его под домашний арест.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 12 на 13 декабря на Олимпийском проспекте в Москве. Мужчина на иномарке сбил на пешеходном переходе двух человек: 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки скрылся с места преступления, однако позже его задержали на Звенигородском шоссе. После выяснилось, что он не только оставил место ДТП, но еще и сел пьяным за руль, не имея водительских прав.

Москва ДТП Прокуратура Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте