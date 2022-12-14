Сбившего людей на Олимпийском проспекте водителя отправили в СИЗО

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Суд избрал в отношении 35-летнего мужчины, который сбил двух человек на Олимпийском проспекте, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 февраля 2023 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 14 декабря.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, а также извинился перед потерпевшими. Помимо этого, мужчина просил суд не избирать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а отправить его под домашний арест.

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Ему было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 12 на 13 декабря на Олимпийском проспекте в Москве. Мужчина на иномарке сбил на пешеходном переходе двух человек: 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Водитель иномарки скрылся с места преступления, однако позже его задержали на Звенигородском шоссе. После выяснилось, что он не только оставил место ДТП, но еще и сел пьяным за руль, не имея водительских прав.