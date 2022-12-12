Водителя автомобиля, сбившего на Олимпийском проспекте двух пешеходов, задержали

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Водитель автомобиля, который сбил на Олимпийском проспекте двух пешеходов, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

— Пострадавших мужчину и женщину с различными травмами госпитализировали, — передает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что автомобиль сбил двух человек на Олимпийском проспекте в районе дома 22. Пешеходы пересекали проезжую часть в положенном месте на разрешающий сигнал светофора.

Также в понедельник, 12 декабря, машина сбила велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть на красный свет, и водитель не успел затормозить.

Число погибших в ДТП на дорогах столицы за девять месяцев 2022 года снизилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Также снизилось количество пострадавших. Ранения получили на шесть процентов меньше людей, чем за аналогичный период 2021 года.