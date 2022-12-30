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Москвичам рассказали об основных изменениях по налогу на имущество организаций в 2023 году

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали об основных изменениях по налогу на имущество организаций в 2023 году
Фото: Pixabay

Со следующего года больше не потребуется сдавать декларации по объектам, облагаемым налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

Теперь налоговые органы сами будут исчислять платеж, учитывая сведения о праве налогоплательщика на полученные от других органов власти льготы. Только при отсутствии таких сведений налогоплательщику необходимо будет подать заявление в налоговый орган с приложением подтверждающих документов.

— Московская система налоговых льгот продолжает совершенствоваться. Так, в 2022 году введены две новые льготы по налогу на имущество организаций в виде снижения налога в 10 раз для спортивных объектов площадью свыше восьми тысяч квадратных метров и в виде полного освобождения от налога реактивных самолетов, ранее принадлежавших иностранным собственникам, а еще уточнена льгота для дорожной инфраструктуры, — рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Также со следующего года вводится льгота для инфраструктуры инновационных научно-технологических центров, которой теперь могут воспользоваться частные инвесторы. Кроме того, в столице продолжат работать все существующие льготы, в том числе освобождение от налога на имущество для технопарков, индустриальных парков и снижение налога для промышленных комплексов.

С 1 января начнут действовать несколько важных законов, которые затронут практически каждую семью. «Вечерняя Москва» узнала, что изменится с начала года.

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