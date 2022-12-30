ФСБ задержала готовившего теракт на Северном Кавказе агента СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который готовил теракт по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России в пятницу, 30 декабря.

— Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб, — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный приехал в Россию по трудовой миграции, во время допроса он признался о своих планах. Также во время обыска изъяли готовые к применению средства террора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к терроризму», передает ТАСС.

До этого сотрудники ведомства ликвидировали двоих террористов, которые готовили теракт в городе Чегеме Кабардино-Балкарской Республики.