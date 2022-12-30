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«Апокалипсиса не будет»: астролог Драган оценила вероятность ядерной войны в Европе

Анастасия Колоскова
Общество
«Апокалипсиса не будет»: астролог Драган оценила вероятность ядерной войны в Европе
Фото: shutterstock

Худшие опасения жителей планеты относительно вероятного ядерного столкновения не воплотятся в реальность. Об этом заявила астролог Светлана Драган.

— Ядерного апокалипсиса не будет. Да, с 24 марта 2023 года начинается большое напряжение, которое должно быть как-то переформулировано в кризис. Именно тогда мы сможем очеловечить человечество, а не разчеловечить, — отметила эксперт.

По ее словам события начнут перестраиваться в марте, а продолжатся после 5 мая.

При этом астролог не уточнила, каких именно событий нужно ждать. Однако она подчеркнула, что все, что происходит в настоящее время, не выгодно ни одной из сторон. По мнению Драган, это осознают в том числе и западные политики.

Специалист по звездам уточнила, что коренное изменение ситуации начнется в мае следующего года. В это время силы Украины заметно ослабнут. В марте начнут происходить первые договоренности, однако они не будут реализованы мгновенно, утверждает астролог. При этом весна принесет компромиссы и снижение острой фазы. Ситуация с противостоянием, заключила Драган, будет актуальна вплоть до весны 2024 года, передает «СтарХит».

Предсказания великих провидцев прошлого вот уже несколько столетий будоражат умы человечества. В некоторых пророчествах так отчетливо угадывается сегодняшняя действительность, что любые причины не верить им отпадают сами собой. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные прогнозы знаменитых мистиков на 2023 год.

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