СК возбудил уголовное дело по факту вооруженного нападения на двух девушек в Кемеровской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который набросился с ножом на двух девушек в кафе в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в пятницу, 30 декабря.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство двух лиц». Ранее судимый 35-летний фигурант задержан.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области Александру Безукладникову предоставить отчет о ходе расследования.

Преступление, о котором идет речь, произошло в кафе в Кемеровской области. 35-летний житель Междуреченска отдыхал вместе со спутницей в общественном заведении, но в какой-то момент мужчина с женщиной поссорились. В результате злоумышленник сперва набросился с ножом на свою подругу, а после напал и на сотрудницу бара.

Обе девушки были госпитализированы. Бармен находится в реанимации, состояние спутницы задержанного оценивается как тяжелое.