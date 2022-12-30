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Городской транспорт украсили к новому году в Москве

Лейла Алиева
Город
Городской транспорт украсили к новому году в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столичном метро украсили хвойными гирляндами кассы и информационные стойки «Живое общение». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в пятницу, 30 декабря.

— В этом году мы оформили 16 стоек «Живое общение», вестибюли 51 станции метро, 26 станций МЦК и МЦД, а также 4 автовокзала и 2 автостанции. Надеемся, новогодний Московский транспорт поможет создать настроение нашим пассажирам, — рассказал он.

Нарядные ели появились и на станциях Кольцевой линии и внутри нее, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также на Кольцевой линии столичного метрополитена впервые в истории запустили сверкающий новогодний поезд. Всего в этом году в метро курсируют 13 праздничных поездов.

До этого сообщалось, что на МЦД-2 к Новому году запустили новогодний поезд «Иволга 2.0». На стенах состава изображены популярные новогодние персонажи, а информационные табло и окна оформлены гирляндами из еловых веток. Поезд будет курсировать по диаметру также до 8 января 2023 года включительно.

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