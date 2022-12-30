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«У нас же еще все впереди?»: Аверин признался в любви Порошиной

Анастасия Колоскова
Общество
«У нас же еще все впереди?»: Аверин признался в любви Порошиной
Фото: АГН Москва

Актер Максим Аверин удивил неожиданным признанием в чувствах свою коллегу Марию Порошину, ставшую героиней передачи «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Артисты познакомились еще во времена студенчества, когда им было по 18 лет. По словам Аверина, он не мог не влюбиться в «прекрасные и нежные карие глаза» Марии.

— Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину? — спросил он.

Это заявление удивило и смутило героиню телепередачи. Справившись с эмоциями, Порошина пообещала другу ответить, после того как подумает над его предложением лет десять.

Позже актриса пояснила, что в то время все ее мыли были заняты романом с Гошей Куценко, которому она родила дочь Полину.

Спустя время после их расставания у Порошина вышла замуж за Илью Древнова, которому она подарила трех дочерей. Пара рассталась в 2018 году. Еще через год актриса родила сына. При этом имя отца своего пятого ребенка Мария не рассекречивает.

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