Знаменитые и одинокие: топ-5 самых желанных холостяков России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Среди российских селебрити немало тех, кто до сих пор не остепенились и продолжают носить титул самых желанных звездных холостяков страны. «Вечерняя Москва» собрала топ-5 медийных мужчин, чье сердце до сих пор не занято.

Дмитрий Нагиев

Знаменитый телеведущий и актер известен не только своими ролями, буйным нравом и искрометным юмором, за Нагиевым давно закрепился статус ловеласа. Артист меняет своих спутниц с такой же скоростью, с какой получает новые рекламные предложения.

При этом экс-ведущий проекта «Голос» все же успел побывать в браке. Его бывшей супругой была журналистка Алиса Шер. Со своей избранницей звездный мачо прожил почти двадцать лет. Союз актера и писательницы распался из-за нервозности телеведущего.

Ходили слухи, что он завел роман с личным администратором Натальей Коваленко, а позже распространились сплетни и о том, что Нагиев влюблен в актрису Ирину Темичеву. Однако в интервью телеведущий так ни разу не подтвердил эти догадки.

Итог один — 55-летний артист, являющийся самым желанным телегероем для российских женщин, сегодня свободен. По словам ведущего, его будущая избранница должна быть обладательницей прекрасного чувства юмора. В то же время Нагиев никогда не пойдет под венец с дамой, которая способна на агрессивное поведение.

Сейчас актер продолжает поддерживать образ «одинокого волка» и недавно даже показал паспорт, в котором нет новых печатей из ЗАГСа.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Лазарев

В списке самых завидных женихов России вот уже который год подряд певец занимает лидирующие позиции. Сегодня знаменитый исполнитель не только один из лучших вокалистов страны, он еще и примерный отец для своих двух детишек, которых ему родила суррогатная мать. Среди остальных достижений — участие в Евровидении и многолетний успех в музыкальной индустрии.

Кажется, что везде поспел Сережа, да вот сердце его до сих пор свободно. На заметку многочисленной армии поклонниц артиста: певец любит целеустремленных дам, на дух не переносит тусовщиц. Избранница 39-летнего Лазарева должна обязательно уметь шутить. У девушки без чувства юмора нет ни одного шанса покорить сердце экс-участника Smash.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Егор Крид

Еще один звездный холостяк, который никак не может найти свою любовь, — Егор Крид. В своих интервью он неоднократно признавался, что его дама сердца должна уметь поддержать беседу, хорошо готовить и обожать детей. Испытывает неприязнь артист к девушкам, которые любят оголять свое тело или пытаются показаться лучше, чем они есть. Крид является ярым ненавистником леди, которые активно пользуются фотофильтрами, чтобы сделать свой образ более привлекательным. Певец говорит, что ему куда важнее внутренние качества дамы, а не ее образ.

Крид не любит распространяться о своих любовных похождениях и старается скрыть от мира своих избранниц. Однако известно, что у певца были отношения с Нюшей, Викторией Дайнеко, Клавой Кокой и звездой соцсетей Валей Карнавал. С блогершей у Крида имеется даже совместный клип. Да вот только ни с одной из упомянутых девушек отношения не продлились долго. Сейчас 28-летний певец снова один и считается завидным холостяком.

Максим Аверин

Звезда популярных криминальных детективов является еще одним любимцем женщин, который пока свою любовь не нашел. Обаятельнейший 46-летний артист признается журналистам, что готов жениться хоть завтра, если ему удастся найти ту единственную, которая покорит его сердце.

Нравятся звезде сериала «Глухарь» простые девушки с природной красотой и чистой душой. А таких в России много. Главное, чтобы красавицы не прозевали свое счастье.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Николай Басков

Несмотря на огромный список фанаток в России и зарубежом, Николай Басков остается холостяком. Кто помнит, раньше «золотой голос России» выбирал себе в спутницы самых красивых женщин отечественной эстрады, но так и не смог найти ту самую. Ни одна дама так и затащила Баскова под венец. И только Виктории Лопыревой это однажды чуть не удалось. Пять лет назад все СМИ пестрили заголовками о том, что пара хочет пожениться.

Сам Басков говорит, что добился колоссальных успехов как певец, поэтому ему не везет на личном фронте. Если в молодости звездный блондин имел бурные романы, сегодня, как он сам признается, у него в сердце пустота. Однако певец верит, что все равно найдет свою вторую половину, и готов ради нее отдать все.